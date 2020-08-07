Алексис Санчес: «Я голоден до побед и хочу что-нибудь выиграть с «Интером»
08:38
Форвард «Интера» Алексис Санчес прокомментировал подписание полноценного контракта с миланским клубом.
— Привет, фанаты «Интера», — сказал Санчес в видеообращении Twitter клуба. - Я очень рад остаться вместе с вами. У меня было желание остаться здесь, потому что я нашел семью, персонал и всех, кто хочет бороться и что-то выиграть для этого клуба.
Я голоден до побед и хочу что-нибудь выиграть, поэтому я счастлив быть здесь, с вами.
Санчес был выкуплен «Интером» у «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2019/20 31-летний чилиец провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.
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