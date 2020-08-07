Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Алексис Санчес: «Я голоден до побед и хочу что-нибудь выиграть с «Интером»

08:38
Теги:

Форвард «Интера» Алексис Санчес прокомментировал подписание полноценного контракта с миланским клубом.

— Привет, фанаты «Интера», — сказал Санчес в видеообращении Twitter клуба. - Я очень рад остаться вместе с вами. У меня было желание остаться здесь, потому что я нашел семью, персонал и всех, кто хочет бороться и что-то выиграть для этого клуба.

Я голоден до побед и хочу что-нибудь выиграть, поэтому я счастлив быть здесь, с вами.

Санчес был выкуплен «Интером» у «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2019/20 31-летний чилиец провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир