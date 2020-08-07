Алексис Санчес: «Я голоден до побед и хочу что-нибудь выиграть с «Интером»

Форвард «Интера» Алексис Санчес прокомментировал подписание полноценного контракта с миланским клубом.

— Привет, фанаты «Интера», — сказал Санчес в видеообращении Twitter клуба. - Я очень рад остаться вместе с вами. У меня было желание остаться здесь, потому что я нашел семью, персонал и всех, кто хочет бороться и что-то выиграть для этого клуба.

Я голоден до побед и хочу что-нибудь выиграть, поэтому я счастлив быть здесь, с вами.