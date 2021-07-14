Локателли согласовал условия контракта с «Ювентусом»

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли продолжит карьеру в «Ювентусе». Футболист согласовал контракт с туринским клубом до лета 2026 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Конкуренцию «Ювентусу» хотят составить дортмундская «Боруссия» и «Арсенал», готовые заплатить до 35 миллионов евро, однако «Сассуоло» оценивает игрока в 40 миллионов евро. Туринцы на данном этапе работают над тем, чтобы в ближайшее время закрыть сделку по трансферу 23-летнего итальяца.

В прошедшем сезоне серии А Локателли провел в составе «Сассуоло» 34 матча, в которых отличился 4 голами и 2 голевыми передачами.

В составе сборной Италии Локателли выиграл Евро-2020.