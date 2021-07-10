Алексей Миранчук показал фото без футболки из тренажерного зала
08:50
Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук опубликовал новую сторис в своем Instagram. 25-летний футболист показал подписчикам фотографию без футболки из тренажерного зала.
На снимке Миранчук перед зеркалом сидит на скамье, рядом с ним лежит блин для штанги.
Хавбек вместе со сборной России принял участие в Евро-2020. На его счету один гол в трех матчах.
В минувшем сезоне за «Аталанту» Миранчук провел 31 матч, забил 7 голов и сделал две результативные передачи. Новый сезон серии А стартует в августе.
Алексей Миранчук. Фото Instagram
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