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Дариан Малес вернулся в аренду в «Базель»

16:59

Полузащитник «Интера» Дариан Малес на правах аренды перешел в «Базель». Соглашение истечет в 2023 году, после чего у «Базеля» будет возможность выкупить 20-летнего игрока.

Малес — воспитанник «Люцерна». В сентябре 2020 года он перешел в «Интер» и сразу был отдан в аренду «Дженоа». С начала 2021 года футболист выступал в аренде в «Базеле». В составе этого клуба он провел 16 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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