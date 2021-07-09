Дариан Малес вернулся в аренду в «Базель»

Полузащитник «Интера» Дариан Малес на правах аренды перешел в «Базель». Соглашение истечет в 2023 году, после чего у «Базеля» будет возможность выкупить 20-летнего игрока.

Малес — воспитанник «Люцерна». В сентябре 2020 года он перешел в «Интер» и сразу был отдан в аренду «Дженоа». С начала 2021 года футболист выступал в аренде в «Базеле». В составе этого клуба он провел 16 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.