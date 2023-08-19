Алексей Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч 1-го тура чемпионата Италии
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не примет участие в выездном матче 1-го тура серии А против «Сассуоло».
27-летний россиянин не попал в заявку бергамасков, которая опубликована в официальном Twitter-аккаунте клуба. Игра пройдет в 20 августа.
Состав на матч «Аталанты» с «Сассуоло».
Ранее сообщалось, что Миранчук может стать резервистом «Аталанты» в новом сезоне, если не найдет себе новый клуб в летнее трансферное окно.
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|Лацио
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|0
|0
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|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ювентус
|0
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|0
|0
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|
8
|Фиорентина
|0
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|0
|0
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|0
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9
|Болонья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
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|0
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|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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