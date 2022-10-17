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Александр Кокорин назвал самого сильного конкурента по серии А

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин, который принадлежит «Фиорентине», назвал нападающего Рибери сильнейшим конкурентом в серии А. Француский футболист играл за «фиалок» с августа 2019-го по июль 2021 года.

— Был момент, когда Рибери был в сумасшедшей форме, это другой уровень, никто такого уровня не показывал, никогда не видел. То, что я увидел от Рибери, он месяц выдавал такое... Я не знаю, что Криштиану с Месси делают на тренировках, Неймар, Мбаппе, сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 800 тысяч евро.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tZEkiGzFL_g
Александр Кокорин
Франк Рибери
Футбол
ФК Фиорентина
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 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
5
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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