В «Роме» отреагировали на слухи о возможной продаже Шомуродова: «Эльдор остается в Риме!»
В «Роме» отреагировали на слухи о возможной продаже Шомуродова
Спортивный директор «Ромы» Тиаго Пинто в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, хочет ли клуб продать узбекского нападающего Элдора Шомуродова после трансфера форварда Андреа Беллотти.
«Рома» хочет продать Шомуродова из-за появления Беллотти в составе? Эльдор остается в Риме, как и Андреа!» — сказал Пинто «СЭ».
По информации СМИ, интерес к 27-летнему узбеку проявляли клубы из Италии, Германии и Англии.
В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие лишь в одном матче за римлян. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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|
1
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|2
|0
|25-9
|26
|
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|10
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|0
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|24
|
3
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|7
|2
|1
|20-10
|23
|
4
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|10
|6
|3
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|21
|
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|6
|3
|1
|19-10
|21
|
6
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|19
|
7
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|
8
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|4
|4
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|
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|3
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|12
|
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|10
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|11
|
11
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|10
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|2
|5
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|11
|
12
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|10
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|4
|4
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|10
|
13
|Монца
|10
|3
|1
|6
|9-15
|10
|
14
|Фиорентина
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
15
|Специя
|10
|2
|3
|5
|9-19
|9
|
16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
|4
|6
|9-21
|4
|
20
|Сампдория
|9
|0
|3
|6
|5-17
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|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|1 : 0
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 1
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|2 : 1
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|2 : 0
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|0 : 0
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|2 : 2
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|3 : 2
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|1 : 2
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|- : -
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|8
|1
|3
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
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