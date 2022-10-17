В «Роме» отреагировали на слухи о возможной продаже Шомуродова: «Эльдор остается в Риме!»

В «Роме» отреагировали на слухи о возможной продаже Шомуродова

Спортивный директор «Ромы» Тиаго Пинто в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, хочет ли клуб продать узбекского нападающего Элдора Шомуродова после трансфера форварда Андреа Беллотти.

«Рома» хочет продать Шомуродова из-за появления Беллотти в составе? Эльдор остается в Риме, как и Андреа!» — сказал Пинто «СЭ».

По информации СМИ, интерес к 27-летнему узбеку проявляли клубы из Италии, Германии и Англии.

В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие лишь в одном матче за римлян. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.