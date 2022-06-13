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Актер Баринов: «Буду рад любым успехам Миранчука — и в Европе, и если в «Локомотив» он вернется»

Актер Баринов оценил шансы Алексея Миранчука остаться в «Аталанте»
Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о будущем российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Я буду рад любым его успехам — и там в Европе, и если в «Локомотив» он вернется. Я считаю, что с его продажей сразу что-то было не так, что-то наворочено: продали его наспех, продали дешево. Когда дешево покупают, тогда так не ахти и воспринимается игрок, и готовы легко с ним расстаться. Жаль, что так получается, и от него хотят в очередной раз избавиться. Сейчас вообще трудно что-либо оценивать, потому что нет никакой объективной оценки, непонятно, что и как, очень сильно давит политика, даже если напрямую о ней речи и не идет», — сказал Баринов Betonmobile.ru.

В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 19 матчах итальянской серии А, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Контракт Миранчука с бергамасками заканчивается летом 2024 года.

Источник: https://betonmobile.ru/barinov-s-prodazhey-miranchuka-v-atalantu-iznachalno-chto-to-navorotili

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Основные источники исследования

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Франция 0
Хорватия 1
Перерыв

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

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11%

2.10
⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
Венгрия

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
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Интер

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