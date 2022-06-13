Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о будущем российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Я буду рад любым его успехам — и там в Европе, и если в «Локомотив» он вернется. Я считаю, что с его продажей сразу что-то было не так, что-то наворочено: продали его наспех, продали дешево. Когда дешево покупают, тогда так не ахти и воспринимается игрок, и готовы легко с ним расстаться. Жаль, что так получается, и от него хотят в очередной раз избавиться. Сейчас вообще трудно что-либо оценивать, потому что нет никакой объективной оценки, непонятно, что и как, очень сильно давит политика, даже если напрямую о ней речи и не идет», — сказал Баринов Betonmobile.ru.

В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 19 матчах итальянской серии А, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Контракт Миранчука с бергамасками заканчивается летом 2024 года.