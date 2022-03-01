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Агент Буффона: «Джанлуиджи может играть до 50 лет, если будет в хорошей форме»

Агент Буффона заявил, что вратарь может играть до 50 лет
Карен Саркисян
Корреспондент

Сильвано Мартина, агент вратаря «Пармы» Джанлуиджи Буффона прокомментировал продление контракта с итальянским клубом.

«Переговоры о продлении контракта начала «Парма», потому что Буффону 44 года, — приводит слова Мартина Football.Italia со ссылкой на Radio Sportiva. — Но кажется, что он на 10 лет моложе. Буффон заслуживал регулярно играть и до этого, но вполне естественно, что большинство клубов ориентируются на молодых вратарей и строят планы на будущее. Джанлуиджи может продолжать играть до 50 лет, если будет в хорошей форме, но очевидно, что в том возрасте нельзя строить слишком много планов или прогнозов«.

По словам агента, важно то, что у Буффона все еще есть энтузиазм и страсть, которые помогают молодым игрокам вокруг него.

«Если Буффон захочет завершить карьеру раньше, он это сделает», — сказал он.

Вчера, 28 февраля 44-летний итальянец продлил контракт с «Пармой» до 2024 года.

Источник: https://football-italia.net/agent-buffon-could-play-on-until-50/
Джанлуиджи Буффон
Футбол
ФК Парма
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