Агент Буффона: «Джанлуиджи может играть до 50 лет, если будет в хорошей форме»

Сильвано Мартина, агент вратаря «Пармы» Джанлуиджи Буффона прокомментировал продление контракта с итальянским клубом.

«Переговоры о продлении контракта начала «Парма», потому что Буффону 44 года, — приводит слова Мартина Football.Italia со ссылкой на Radio Sportiva. — Но кажется, что он на 10 лет моложе. Буффон заслуживал регулярно играть и до этого, но вполне естественно, что большинство клубов ориентируются на молодых вратарей и строят планы на будущее. Джанлуиджи может продолжать играть до 50 лет, если будет в хорошей форме, но очевидно, что в том возрасте нельзя строить слишком много планов или прогнозов«.

По словам агента, важно то, что у Буффона все еще есть энтузиазм и страсть, которые помогают молодым игрокам вокруг него.

«Если Буффон захочет завершить карьеру раньше, он это сделает», — сказал он.

Вчера, 28 февраля 44-летний итальянец продлил контракт с «Пармой» до 2024 года.