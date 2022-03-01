Леау: «Пиоли вселил в меня уверенность. Я хочу достичь уровня Роналду и Мбаппе»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о работе с главным тренером команды Стефано Пиоли.

«Пиоли вселил в меня уверенность и дал мне место в стартовом составе, несмотря на трудности, — приводит слова нападающего Calciomercato. — И то, что у меня все получается, — это благодаря тренеру в том числе. Пиоли привил мне правильный менталитет, заставив всегда верить в себя. Он всегда говорил мне, что у меня есть талант, но нет менталитета победителя, что если я хочу достичь уровня Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду, то должен уметь решать исход игр. Иначе я буду обычным футболистом«.

Леау рассказал о стремлении к уровню нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я послушал Пиоли, поговорил с личным тренером и семьей, и что-то в голове щелкнуло. Я хотел показать всем, кто я такой на самом деле. Я хочу достичь уровня Роналду и Мбаппе», — сказал он.

В нынешнем сезоне 22-летний португалец забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач в 29 матчах за «Милан». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.