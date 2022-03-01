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Леау: «Пиоли вселил в меня уверенность. Я хочу достичь уровня Роналду и Мбаппе»

Нападающий «Милана» Леау рассказал о стремлении к уровню Роналду и Мбаппе
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о работе с главным тренером команды Стефано Пиоли.

«Пиоли вселил в меня уверенность и дал мне место в стартовом составе, несмотря на трудности, — приводит слова нападающего Calciomercato. — И то, что у меня все получается, — это благодаря тренеру в том числе. Пиоли привил мне правильный менталитет, заставив всегда верить в себя. Он всегда говорил мне, что у меня есть талант, но нет менталитета победителя, что если я хочу достичь уровня Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду, то должен уметь решать исход игр. Иначе я буду обычным футболистом«.

Леау рассказал о стремлении к уровню нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я послушал Пиоли, поговорил с личным тренером и семьей, и что-то в голове щелкнуло. Я хотел показать всем, кто я такой на самом деле. Я хочу достичь уровня Роналду и Мбаппе», — сказал он.

В нынешнем сезоне 22-летний португалец забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач в 29 матчах за «Милан». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/milan-leao-io-esploso-grazie-a-pioli-ma-devo-dribblare-meno-e-se-24067
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Стефано Пиоли
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 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
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 Торино 26 9 6 11 33-28 33
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 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
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 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
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 Специя 27 7 5 15 28-49 26
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 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
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 - : -
6.01 18:30
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