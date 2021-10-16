Агент Влаховича заявил, что нападающий покинет «Фиорентину»
Агент нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича Дарио Ристич заявил, что его клиент хочет перейти в другой клуб.
«Прошлым летом у «Фиорентины» было предложение в размере 60 миллионов евро с бонусами. У нас было соглашение с другим клубом, но президент Коммиссо даже не захотел нас слушать. Он сказал, что относится к Влаховичу как к сыну, ни за что не продаст его и сделает все, чтобы продлить контракт.
Мы не хотим продлевать контракт с «Фиорентиной», поэтому не общаемся ни с журналистами, ни с клубом", — приводит слова Ристича Football Italia со ссылкой на FirenzeViola.
Нынешний контракт, по которому форвард получает 800 тысяч евро в год, истекает в июне 2023 года. «Фиалки» готовы дать ему новое соглашение —на пять лет с зарплатой 4 миллиона за сезон.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 8 матчей за «фиалок», отличившись шестью голами.
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