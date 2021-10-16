Сарри: «Футбол превратился в шоу, из которого пытаются выжать как можно больше денег»
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри пожаловался на положение дел в современном футболе.
«Каждый месяц мы проводим по 7 матчей за 19 дней. Игроки уже чаще тренируются в сборных, чем вклубах. У нас нет возможности тренироваться на протяжении 4-5 дней перед матчами. Это больше не спорт, а шоу, из которого пытаются выжать как можно больше денег. Я пожилой человек, и я привык к другому футболу», — цитирует Сарри Sky Sport Italia.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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