Агент Миранчука: «Алексей доказал Гасперини, что достоин стартового состава «Аталанты»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал выступления игрока за итальянский клуб.

«Алексей сейчас полностью доказал синьору Гасперини, что он достоин стартового состава «Аталанты». Качественно делает свою работу, мы держим за него кулачки. Дальше посмотрим. Мы не собирались менять клуб зимой, это домыслы. Варианты? Нам предлагали варианты внутри России и Италии, но он сейчас ничего не хочет менять», – цитирует Миранчука Metaratings.

28-летний россиянин играет за бергамасков с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.