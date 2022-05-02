Агент Милинковича-Савича исключил наличие переговоров с «МЮ» и «ПСЖ»

Агент полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича опроверг свои слова о том, что его клиент хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Адриен Гренье.

Он также опроверг наличие переговоров игрока с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что скауты «МЮ» просматривали Милинковича-Савича в последних играх и готовы были пригласить его в манкунианский клуб.

В текущем сезоне хавбек провел за «Лацио» 43 матча, забил 9 голов и отдал 11 результативных передач.

Контракт Милинковича-Савича с римлянами истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.