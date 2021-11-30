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Агент Кулушевски провел встречу с представителями «Арсенала»

30 ноября, 23:55
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Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски входит в сферу интересов «Арсенала». Представители лондонского клуба уже контактировали с агентом игрока, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Бьянконери» готовы расстаться с игроком сборной Швеции за 35 миллионов евро. 21-летний футболист не входит в дальнейшие планы главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри.

В текущем сезоне Деян Кулушевски провел за «старую синьору» во всех турнирах 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Иван Шитик все материалы автора

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