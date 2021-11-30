Генеральный директор «Интера» продлит контракт с клубом

Генеральный директор «Интера» Джузепппе Маротта продлит контракт с клубом. Стороны подпишут новое соглашение до 2024 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Работу в клубе до 2024 года также продолжат спортивный директор Пьеро Аусилио, главный исполнительный директор Алессандро Антонелло и вице-спортивный директор Дарио Баччин.