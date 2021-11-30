Генеральный директор «Интера» продлит контракт с клубом
23:44
Генеральный директор «Интера» Джузепппе Маротта продлит контракт с клубом. Стороны подпишут новое соглашение до 2024 года, сообщает инсайдер Николо Скира.
Работу в клубе до 2024 года также продолжат спортивный директор Пьеро Аусилио, главный исполнительный директор Алессандро Антонелло и вице-спортивный директор Дарио Баччин.
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю