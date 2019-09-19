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Агент Куадрадо проведет переговоры с «Ювентусом» о новом контракте

18:10
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«Ювентус» готов продлить контракт с нападающим Хуаном Куадрадо. В октябре представители туринского клуба встретятся с агентом 31-летнего колумбийца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешнее соглашение Куадрадо рассчитано до летом 2020 года. «Юве» хочет заключить соглашение до 2022 года.

В нынешнем сезоне Куадрадо провел 3 матча и забил 1 гол.

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