Агент Хакими опроверг слухи о возможном уходе игрока из «Интера»

Агент полузащитника «Интера» Ашрафа Хакими, Алехандро Камано опроверг слухи о возможном уходе футболиста из команды.

«На сегодняшний день Ашраф счастлив в «Интере». Его цель — выиграть чемпионат Италии. У него контракт на 5 лет. Мы подписывали соглашение, будучи уверенными в будущем игрока в «Интере». Сейчас мы не раздумываем о смене клуба», — приводит Calciomercato слова Камано.

В сезоне-2020/21 Хакими провел 34 матча за «Интер», на его счету 6 голов и 6 результативных передач. 10 марта сообщалось об интересе к 22-летнему марокканцу со стороны «Арсенала».