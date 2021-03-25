Агент Хакими опроверг слухи о возможном уходе игрока из «Интера»
Агент полузащитника «Интера» Ашрафа Хакими, Алехандро Камано опроверг слухи о возможном уходе футболиста из команды.
«На сегодняшний день Ашраф счастлив в «Интере». Его цель — выиграть чемпионат Италии. У него контракт на 5 лет. Мы подписывали соглашение, будучи уверенными в будущем игрока в «Интере». Сейчас мы не раздумываем о смене клуба», — приводит Calciomercato слова Камано.
В сезоне-2020/21 Хакими провел 34 матча за «Интер», на его счету 6 голов и 6 результативных передач. 10 марта сообщалось об интересе к 22-летнему марокканцу со стороны «Арсенала».
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.it/2021/03/24/cmit-tv-calciomercato-inter-camano-hakimi-roma-mayoral-ronaldo/?__cf_chl_captcha_tk__=e27e5706e6ea019ba72a86ab6ca367061b6d2d31-1616667848-0-Af5HKvCEMR-4MoWK1R0buJ3pbxKnUH2J6VF_yhQ_UX-zLMIoIODZnfUgzB_RbGXSyHQUGUmlmEl
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