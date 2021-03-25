Томори намерен остаться в «Милане»
12:48
Защитник «Челси» Фикайо Томори, выступающий на правах аренды за «Милан», хочет остаться в итальянском клубе, сообщает Football Italia.
По информации источника, у «россонери» есть опция выкупа 23-летнего англичанина за 28 миллионов евро. Сообщается, что итальянцы планируют активировать данную опцию, а сам футболист чувствует себя счастливым в команде.
Томори перешел в «Милан» в январе 2021 года. Защитник провел 12 матчей за команду в сезоне-2020/21 и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168240/report-tomori-happy-stay-milan
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