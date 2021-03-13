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«Сассуоло» переиграл «Верону»

18:59
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«Сассуоло» принимал «Верону» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Хозяева взяли верх со счетом 3:2.

Чемпионат Италии. Серия А

27-й тур

«Сассуоло» — «Верона» — 3:2 (1:1)

Голы: Локателли, 4 (1:0). Лазович, 43 (1:1). Джуричич, 51 (2:1). Димарко, 79 (2:2). Траоре, 81 (3:2).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Каан Айхан, 87), Толян, Кирьякопулос, Феррари, Джуричич (Марлон, 67), Обианг, Локателли (Лопес, 84), Капуто, Дефрель (Траоре, 67), Д.Берарди.

«Верона»: Сильвестри, Фараони (Димарко, 46), Гюнтер (Давидович, 56), Чеккерини, Маньяни (Бесса, 67), Мигел Велозу, Лазович, Дзакканьи (Сальседо, 84), Барак, Тамез (Стураро, 56), Лазанья.

Предупреждения: Фараони, 29. Джуричич, 52. Маньяни, 55. Локателли, 76. Траоре, 90+3.

Судья: Пронтера (Италия).

13 марта. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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