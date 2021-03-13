«Сассуоло» переиграл «Верону»
«Сассуоло» принимал «Верону» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Хозяева взяли верх со счетом 3:2.
Чемпионат Италии. Серия А
27-й тур
«Сассуоло» — «Верона» — 3:2 (1:1)
Голы: Локателли, 4 (1:0). Лазович, 43 (1:1). Джуричич, 51 (2:1). Димарко, 79 (2:2). Траоре, 81 (3:2).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Каан Айхан, 87), Толян, Кирьякопулос, Феррари, Джуричич (Марлон, 67), Обианг, Локателли (Лопес, 84), Капуто, Дефрель (Траоре, 67), Д.Берарди.
«Верона»: Сильвестри, Фараони (Димарко, 46), Гюнтер (Давидович, 56), Чеккерини, Маньяни (Бесса, 67), Мигел Велозу, Лазович, Дзакканьи (Сальседо, 84), Барак, Тамез (Стураро, 56), Лазанья.
Предупреждения: Фараони, 29. Джуричич, 52. Маньяни, 55. Локателли, 76. Траоре, 90+3.
Судья: Пронтера (Италия).
13 марта. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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