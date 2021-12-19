Агент Эриксена о расторжении контракта с «Интером»: «Кристиан мечтает вновь играть в футбол»

Агент полузащитника Кристиана Эриксена Мартин Скутс прокомментировал расторжение контракта с «Интером».

«Сейчас Кристиан чувствует себя хорошо, все физические показатели — положительные. Эриксен тренировался самостоятельно несколько месяцев. Было очевидно, что мы расторгнем контракт с «Интером» через определенное время, потому что Италия — одна из немногих стран, в которых нельзя играть с дефибриллятором. Это печально, ведь фанаты полюбили Кристиана. С другой стороны, в этом есть и плюс, потому что теперь Кристиан может смотреть в будущее и оценивать свои перспективы, он мечтает вновь играть в футбол», — приводит Daily Mail слова Скутса.

17 декабря «Интер» объявил о расторжении контракта с 29-летним Эриксеном. В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.