Агент Эриксена о расторжении контракта с «Интером»: «Кристиан мечтает вновь играть в футбол»
Агент полузащитника Кристиана Эриксена Мартин Скутс прокомментировал расторжение контракта с «Интером».
«Сейчас Кристиан чувствует себя хорошо, все физические показатели — положительные. Эриксен тренировался самостоятельно несколько месяцев. Было очевидно, что мы расторгнем контракт с «Интером» через определенное время, потому что Италия — одна из немногих стран, в которых нельзя играть с дефибриллятором. Это печально, ведь фанаты полюбили Кристиана. С другой стороны, в этом есть и плюс, потому что теперь Кристиан может смотреть в будущее и оценивать свои перспективы, он мечтает вновь играть в футбол», — приводит Daily Mail слова Скутса.
17 декабря «Интер» объявил о расторжении контракта с 29-летним Эриксеном. В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.
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Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10322423/Christian-Eriksen-dreams-playing-football-insists-ex-Inter-Milan-midfielders-agent.html
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