«Интер» в январе обсудит продление контракта с Перишичем
Форвард «Интера» Иван Перишич может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, руководство миланского клуба в январе намерено обсудить с агентом 32-летнего хорвата продление соглашения, которое истекает летом 2022 года. «Интер» готов предложить контракт до 2024 года с зарплатой в 4 млн евро, тогда как сам игрок хотел бы получать 5 млн плюс бонусы.
В текущем сезоне Перишич провел 22 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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