«Милан» представил белую выездную форму с полоской в традиционных цветах

«Милан» представил выездную форму в сезоне-2023/24.

Футболка выполнена в белом цвете с узорами в видео ромбов. С левой стороны простирается полоска в традиционных цветах «россонери».

Отмечается, что форма вдохновлена миланскими домами моды.

Ранее игровые комплекты представили «Рома» и «Ювентус».