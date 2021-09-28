38-летний голкипер Миранте подпишет контракт со «Специей»

Голкипер Антонио Миранте близок к заключению контракта со «Специей». В ближайшее время 38-летний вратарь должен официально стать игроком команды серии А, сообщает журналист Николо Скира.

Летом Миранте покинул «Рому», которая не стала предлагать ветерану новый контракт. С тех пор он находится в статусе свободного агента.

Миранте перешел в римский клуб в 2018 году из «Болоньи». В прошлом сезоне серии А голкипер провел 13 матчей, в которых пропустил 22 мяча.