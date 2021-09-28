Дзаньоло отделался штрафом за оскорбительный жест в адрес фанатов «Лацио»

По ходу римского дерби между «Лацио» и «Ромой» (3:2) полузащитник «волков» Николо Дзаньоло показал оскорбительный жест в направлении фанатов «лациале». Арбитр не мог видеть этого момента, но это увидели официальные лица, присутствовавшие на матче в Риме, сообщает Football Italia.

Дисциплинарная комиссия вынесла решение по этому эпизоду. Николо Дзаньоло избежал дисквалификации, отделавшись штрафом. Футболист «Ромы» должен будет выплатить 10 тысяч евро.