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Дзаньоло отделался штрафом за оскорбительный жест в адрес фанатов «Лацио»

19:44
Николо Дзаньоло. Фото Instagram
Николо Дзаньоло. Фото Instagram
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По ходу римского дерби между «Лацио» и «Ромой» (3:2) полузащитник «волков» Николо Дзаньоло показал оскорбительный жест в направлении фанатов «лациале». Арбитр не мог видеть этого момента, но это увидели официальные лица, присутствовавшие на матче в Риме, сообщает Football Italia.

Дисциплинарная комиссия вынесла решение по этому эпизоду. Николо Дзаньоло избежал дисквалификации, отделавшись штрафом. Футболист «Ромы» должен будет выплатить 10 тысяч евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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