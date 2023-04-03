Зоммер: «Не было ощущения, что Нагельсманн потерял авторитет в «Баварии»
Голкипер «Баварии» Янн Зоммер рассказал, что думает об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды.
«У меня не было ощущения, что Нагельсманн потерял авторитет в раздевалке команды. Он участвовал в нашей последней победе над Дортмундом. Нельзя так быстро стереть то, что было раньше», — цитирует игрока Макс Кох в социальных сетях.
Нагельсманна покинул команду после поражения от «Байера» (1:2). На его место пришел бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|16
|7
|3
|76-29
|55
|
2
|Боруссия Д
|26
|17
|2
|7
|57-35
|53
|
3
|Унион Б
|26
|15
|6
|5
|41-28
|51
|
4
|Фрайбург
|26
|13
|8
|5
|39-35
|47
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|13
|6
|7
|49-33
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|11
|8
|7
|47-37
|41
|
7
|Байер
|26
|12
|4
|10
|48-40
|40
|
8
|Майнц
|26
|11
|7
|8
|43-36
|40
|
9
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|46-34
|39
|
10
|Боруссия М
|26
|8
|8
|10
|40-44
|32
|
11
|Вердер
|26
|9
|4
|13
|40-50
|31
|
12
|Аугсбург
|26
|8
|5
|13
|34-47
|29
|
13
|Кельн
|26
|6
|10
|10
|33-44
|28
|
14
|Бохум
|26
|8
|2
|16
|28-57
|26
|
15
|Хоффенхайм
|26
|7
|4
|15
|35-46
|25
|
16
|Герта
|26
|5
|7
|14
|31-49
|22
|
17
|Шальке
|26
|4
|9
|13
|21-48
|21
|
18
|Штутгарт
|26
|4
|8
|14
|29-45
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.03
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|1 : 1
|1.04
|16:30
|
Фрайбург – Герта
|1 : 1
|1.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|0 : 3
|1.04
|16:30
|
Шальке – Байер
|0 : 3
|1.04
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|3 : 0
|1.04
|16:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|2 : 2
|1.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|4 : 2
|2.04
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|0 : 0
|2.04
|18:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|10
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|22
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|24
|1
|5
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