Зоммер: «Не было ощущения, что Нагельсманн потерял авторитет в «Баварии»

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер рассказал, что думает об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды.

«У меня не было ощущения, что Нагельсманн потерял авторитет в раздевалке команды. Он участвовал в нашей последней победе над Дортмундом. Нельзя так быстро стереть то, что было раньше», — цитирует игрока Макс Кох в социальных сетях.

Нагельсманна покинул команду после поражения от «Байера» (1:2). На его место пришел бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель.