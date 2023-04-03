Павар не уверен, хочет ли остаться в «Баварии»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар заявил, что пока не готов обсуждать свой новый контракт с клубом.

Соглашение 27-летнего футболиста истекает в июне 2024 года. На игрока претендуют «Барселона» и «Интер».

«Сейчас я не веду переговоров с клубом о продлении контракта. Мы полностью сосредоточены на выполнении наших целей на текущий сезон. Я стараюсь сделать все, чтобы быть максимально полезным для команды, помогать выигрывать трофеи. Что будет дальше — увидим летом», — сказал Павар Telefoot.

В этом сезоне защитник провел 23 матча за команду, забив 3 гола и сделав 1 ассист.