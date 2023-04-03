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«Байер» расторг контракт с полузащитником Арангисом

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Байер» объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Чарльзом Арангисом. Соглашение действовало до лета 2023 года.

33-летний чилиец на правах свободного агента вернулся в «Интернасионал», из которого в 2015 году перебрался в леверкузенский клуб. Он подписал контракт с командой из Порту-Алегри до июня 2025 года.

«У Чарли были тяжелые времена в течение последних шести месяцев из-за травмы. Ему не удалось бы выйти на свой уровень в заключительной фазе текущего сезона. Вот почему мы согласились с его желанием вернуться в Южную Америку на два месяца раньше, чем планировалось, чтобы систематически влиться в свой новый клуб», — объяснил управляющий директор «Байера» Саймон Рольфес.

Арангис сыграл за «Байер» 214 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 28 голевых передач.

Чарльз Арангис
ФК Байер
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«Хоффенхайм» в гостях обыграл «Вердер», одержав первую победу в бундеслиге с октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 16 7 3 76-29 55
2
 Боруссия Д 26 17 2 7 57-35 53
3
 Унион Б 26 15 6 5 41-28 51
4
 Фрайбург 26 13 8 5 39-35 47
5
 РБ Лейпциг 26 13 6 7 49-33 45
6
 Айнтрахт Ф 26 11 8 7 47-37 41
7
 Байер 26 12 4 10 48-40 40
8
 Майнц 26 11 7 8 43-36 40
9
 Вольфсбург 26 10 9 7 46-34 39
10
 Боруссия М 26 8 8 10 40-44 32
11
 Вердер 26 9 4 13 40-50 31
12
 Аугсбург 26 8 5 13 34-47 29
13
 Кельн 26 6 10 10 33-44 28
14
 Бохум 26 8 2 16 28-57 26
15
 Хоффенхайм 26 7 4 15 35-46 25
16
 Герта 26 5 7 14 31-49 22
17
 Шальке 26 4 9 13 21-48 21
18
 Штутгарт 26 4 8 14 29-45 20
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Айнтрахт Ф – Бохум
 1 : 1
1.04 16:30
Фрайбург – Герта
 1 : 1
1.04 16:30
РБ Лейпциг – Майнц
 0 : 3
1.04 16:30
Шальке – Байер
 0 : 3
1.04 16:30
Унион Б – Штутгарт
 3 : 0
1.04 16:30
Вольфсбург – Аугсбург
 2 : 2
1.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

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П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 10
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 22 1 6
Эрмедин Демирович

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Аугсбург

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Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

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 24 1 5
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