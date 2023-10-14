Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 15:40

Зоммер признался, что ему было некомфортно в «Баварии»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь «Баварии» Янн Зоммер, выступающий за «Интер», сообщил, что ему было сложно в мюнхенском клубе.

«Не буду скрывать, мне было немного некомфортно в «Баварии». Это точно оставляет след. Критика — часть моей работы, я могу с этим жить, но когда это просто необоснованные слова, то становится сложнее», — цитирует голкипера Bayern & Germany.

Зоммер играл за «Баварию» с января по август 2023 года, а этим летом перешел в «Интер».

Янн Зоммер
ФК Бавария
0
Читайте также
Биография Тайсона Фьюри: Цыганский Король победил Кличко, проиграл россиянину и заработал миллионы
Форвард Мартинес может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»
Матвиенко допустила отказ России от участия в ПАЧЭС
СМИ сообщили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
Покров Пресвятой Богородицы — как отмечают православный праздник 14 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мусиала: «У нас с Вирцем хорошее взаимопонимание»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 7 6 1 0 23-6 19
2
 Штутгарт 7 6 0 1 22-8 18
3
 Бавария 7 5 2 0 23-6 17
4
 Боруссия Д 7 5 2 0 16-8 17
5
 Хоффенхайм 7 5 0 2 16-11 15
6
 РБ Лейпциг 7 4 2 1 16-6 14
7
 Вольфсбург 7 4 0 3 10-9 12
8
 Айнтрахт Ф 7 2 4 1 6-5 10
9
 Фрайбург 7 3 1 3 7-13 10
10
 Хайденхайм 7 2 1 4 10-15 7
11
 Дармштадт 7 2 1 4 12-19 7
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Унион Б 7 2 0 5 11-14 6
14
 Вердер 7 2 0 5 12-17 6
15
 Аугсбург 7 1 2 4 10-17 5
16
 Бохум 7 0 4 3 5-19 4
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 7 0 1 6 4-14 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 21:30
Боруссия Д – Вердер
 - : -
21.10 16:30
Дармштадт – РБ Лейпциг
 - : -
21.10 16:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
21.10 16:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
21.10 16:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
21.10 16:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
21.10 19:30
Майнц – Бавария
 - : -
22.10 16:30
Кельн – Боруссия М
 - : -
22.10 18:30
Хайденхайм – Аугсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 13
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 6 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости