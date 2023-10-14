Зоммер признался, что ему было некомфортно в «Баварии»

Бывший вратарь «Баварии» Янн Зоммер, выступающий за «Интер», сообщил, что ему было сложно в мюнхенском клубе.

«Не буду скрывать, мне было немного некомфортно в «Баварии». Это точно оставляет след. Критика — часть моей работы, я могу с этим жить, но когда это просто необоснованные слова, то становится сложнее», — цитирует голкипера Bayern & Germany.

Зоммер играл за «Баварию» с января по август 2023 года, а этим летом перешел в «Интер».