Зоммер признался, что ему было некомфортно в «Баварии»
Бывший вратарь «Баварии» Янн Зоммер, выступающий за «Интер», сообщил, что ему было сложно в мюнхенском клубе.
«Не буду скрывать, мне было немного некомфортно в «Баварии». Это точно оставляет след. Критика — часть моей работы, я могу с этим жить, но когда это просто необоснованные слова, то становится сложнее», — цитирует голкипера Bayern & Germany.
Зоммер играл за «Баварию» с января по август 2023 года, а этим летом перешел в «Интер».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|7
|6
|1
|0
|23-6
|19
|
2
|Штутгарт
|7
|6
|0
|1
|22-8
|18
|
3
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|23-6
|17
|
4
|Боруссия Д
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|
5
|Хоффенхайм
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|
6
|РБ Лейпциг
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
7
|Вольфсбург
|7
|4
|0
|3
|10-9
|12
|
8
|Айнтрахт Ф
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
9
|Фрайбург
|7
|3
|1
|3
|7-13
|10
|
10
|Хайденхайм
|7
|2
|1
|4
|10-15
|7
|
11
|Дармштадт
|7
|2
|1
|4
|12-19
|7
|
12
|Боруссия М
|7
|1
|3
|3
|13-16
|6
|
13
|Унион Б
|7
|2
|0
|5
|11-14
|6
|
14
|Вердер
|7
|2
|0
|5
|12-17
|6
|
15
|Аугсбург
|7
|1
|2
|4
|10-17
|5
|
16
|Бохум
|7
|0
|4
|3
|5-19
|4
|
17
|Майнц
|7
|0
|2
|5
|6-19
|2
|
18
|Кельн
|7
|0
|1
|6
|4-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.10
|21:30
|
Боруссия Д – Вердер
|- : -
|21.10
|16:30
|
Дармштадт – РБ Лейпциг
|- : -
|21.10
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|21.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|21.10
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|21.10
|16:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|21.10
|19:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|22.10
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|22.10
|18:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|13
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|6
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|4
|1
|0
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