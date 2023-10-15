«Аугсбург» объявил о назначении Йесса Торупа главным тренером команды

Новым главным тренером «Аугсбурга» стал Йесс Торуп, сообщается на официальном сайте клуба.

53-летний датчанин подписал с немецким клубом контракт до 2025 года. Ранее Торуп возглавлял «Копенгаген», «Генк», «Гент», «Мидтьюлланд», «Эсбьерг» и молодежные сборные Дании.

«Аугсбург» 10 октября объявил об увольнении Энрико Масена с поста главного тренера клуба. После 7 туров команда с 5 очками занимает 15-е место в бундеслиге.