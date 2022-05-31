Защитник «Рубина» Уремович продолжит карьеру в «Герте»

Защитник «Рубина» Филипп Уремович стал игроком «Герты». Он заключил контракт с немецким клубом до 2026 года, сообщает сайт берлинцев.

Контракт 25-летнего игрока с «Рубином» был рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне хорват провел в составе «Рубина» 21 матч и не отметился результативными действиями.

Конец сезона Уремович провел в английском «Шеффилде». ФИФА и УЕФА разрешили иностранцам в РПЛ приостанавливать контракты с клубами до конца текущего сезона.

По итогам минувшего сезона-2021/2022 «Рубин» занял 15-е место в РПЛ, из-за чего клуб следующий сезон проведет в ФНЛ.