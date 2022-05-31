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Сегодня, 16:50

Защитник «Рубина» Уремович продолжит карьеру в «Герте»

Иван Шитик
Корреспондент
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Филипп Уремович.
Фото ФК «Герта».

Защитник «Рубина» Филипп Уремович стал игроком «Герты». Он заключил контракт с немецким клубом до 2026 года, сообщает сайт берлинцев.

Контракт 25-летнего игрока с «Рубином» был рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне хорват провел в составе «Рубина» 21 матч и не отметился результативными действиями.

Конец сезона Уремович провел в английском «Шеффилде». ФИФА и УЕФА разрешили иностранцам в РПЛ приостанавливать контракты с клубами до конца текущего сезона.

По итогам минувшего сезона-2021/2022 «Рубин» занял 15-е место в РПЛ, из-за чего клуб следующий сезон проведет в ФНЛ.

ФК Герта
ФК Рубин (Казань)
Филип Уремович
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2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
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14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 1 : 1
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Аугсбург – Гр. Фюрт
 2 : 1
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 5 : 1
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 2 : 2
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 2 : 2
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 3 : 2
14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
 2 : 1
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Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
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