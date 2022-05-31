«Айнтрахт» подписал защитника «Риеки» Смолчича

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«Айнтрахт» объявил о покупке защитника «Риеки» Хрвойе Смолчича.

Немецкий клуб подписал контракт с 21-летним хорватом до конца июня 2027 года.

Сумма трансфера не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, «Айнтрахт» заплатит за футболиста 2 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Смолчич забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 28 матчах за «Риеку».