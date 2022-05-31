Горецка высказался о ситуации между «Баварией» и Левандовски

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал ситуацию насчет будущего своего одноклубника Роберта Левандовски, который в это межсезонье хочет покинуть мюнхенцев.

«Не думаю, что мое мнение что-то изменит в этой ситуации. «Бавария» и Левандовски вместе добились колоссального успеха. Надеюсь, они смогут найти компромисс и прийти к лучшему решению», — сказал Горецка Bild.

Напомним, что срок контракта Левандовски с «Баварией» рассчитан до конца следующего сезона. «Барселона» предлагает за нападающего сборной Польши 35 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах.