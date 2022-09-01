«Бенфика» отдала Вайгля в аренду в «Боруссию» Менхенгладбах

«Бенфика» объявила об аренде полузащитника Юлиана Вайгля в «Боруссию» Менхенгладбах. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

26-летний немец будет выступать под 8-м номером.

Контракт Вайгля с «Бенфикой» действует до лета 2024 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 48 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.