Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:58

«Бенфика» отдала Вайгля в аренду в «Боруссию» Менхенгладбах

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Бенфика» объявила об аренде полузащитника Юлиана Вайгля в «Боруссию» Менхенгладбах. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

26-летний немец будет выступать под 8-м номером.

Контракт Вайгля с «Бенфикой» действует до лета 2024 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 48 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Юлиан Вайгль
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бенфика
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Севастьянова опубликовала фото в коротком платье с глубоким декольте
Как сэкономить бензин и не пожалеть об этом: десять советов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиол продлил контракт с «Лейпцигом» до 2027 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 4 3 1 0 16-2 10
2
 Унион Б 4 3 1 0 11-3 10
3
 Боруссия Д 4 3 0 1 7-4 9
4
 Хоффенхайм 4 3 0 1 8-5 9
5
 Фрайбург 4 3 0 1 7-3 9
6
 Боруссия М 4 2 2 0 7-4 8
7
 Майнц 4 2 1 1 4-5 7
8
 Кельн 4 1 3 0 6-4 6
9
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 7-11 5
10
 РБ Лейпциг 4 1 2 1 6-5 5
11
 Вердер 4 1 2 1 10-10 5
12
 Аугсбург 4 1 0 3 3-8 3
13
 Штутгарт 4 0 3 1 3-4 3
14
 Байер 4 1 0 3 4-6 3
15
 Шальке 4 0 2 2 4-11 2
16
 Вольфсбург 4 0 2 2 2-6 2
17
 Герта 4 0 1 3 2-6 1
18
 Бохум 4 0 0 4 3-13 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.09 21:30
Боруссия Д – Хоффенхайм
 - : -
3.09 16:30
Байер – Фрайбург
 - : -
3.09 16:30
Бохум – Вердер
 - : -
3.09 16:30
Штутгарт – Шальке
 - : -
3.09 16:30
Унион Б – Бавария
 - : -
3.09 16:30
Вольфсбург – Кельн
 - : -
3.09 19:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 - : -
4.09 16:30
Аугсбург – Герта
 - : -
4.09 18:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 4
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 4
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 3
П
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Теосон Жордан Сьебатше

Теосон Жордан Сьебатше

Унион Б

 3
Кингсли Коман

Кингсли Коман

Бавария

 2
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 2 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 2 1 0
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости