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Сегодня, 13:57

Александер-Арнольд: «Беллингем — настоящий профессионал, у него очень светлое будущее»

Мария Гусева
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме.

«Он потрясающий человек. Он невероятно талантлив для такого юного возраста, он помогает команде побеждать, забивает и отдает голевые передачи. Я думаю, что у него очень светлое будущее. Он уравновешен на поле и за его пределами. Он настоящий профессионал и выдающийся игрок», — цитирует Sky Sports Александер-Арнольда.

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В текущем сезоне 19-летний англичанин провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.

Его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
Джуд Беллингем
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 13 1 2
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