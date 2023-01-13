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Сегодня, 08:25

Нападающий Мукоко подпишет новый контракт с дортмундской «Боруссией»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает Sky Germany, в переговорах между двумя сторонами произошел прорыв, и теперь 18-лнтний футболист может подписать новое четырехлетнее соглашение.

Ранее информировалось, что «Барселона» хочет бесплатно подписать Мукоко летом 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

Источник: Sky Germany
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
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 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
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 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
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 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
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 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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 - : -
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 - : -
21.01 17:30
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РБ Лейпциг

 12
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Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
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Боруссия М

 10
П
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Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

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