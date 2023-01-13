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Сегодня, 16:29

18-летний игрок сборной Германии Мукоко подозревается в фальсификации возраста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Юссуф Мукоко.
Фото Global Look Press

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юссуфа Мукоко подозревается в фальсификации возраста, сообщает Daily Mail.

По официальной информации, игрок родился в Камеруне 20 ноября 2004 года — сейчас ему 18 лет. Однако по информации источника, приемный отец Мукоко передал реальное свидетельство о рождении футболиста. В этом документе указано, что реальное имя Мукоко Юссуф Мухамад родился в 2000 году.

Отмечается, что приемный отец Мукоко, предоставивший свидетельство о рождении журналистам, позже на законных основаниях воспрепятствовал публикации документа.

Ранее СМИ сообщали, что 21 из 30 сборной Камеруна U17 не смогли пройти возрастные тесты.

В текущем сезоне форвард провел 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11625411/Cameroon-born-Borussia-Dortmund-star-Youssoufa-Moukoko-caught-age-fraud-storm.html
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И В Н П +/- О
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 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

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 13 1 2
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