Защитник «Байера» Гримальдо: «Хаби Алонсо ознаменует эпоху, у него невероятное будущее»
Защитник «Байера» Алекс Гримальдо прокомментировал работу под руководством тренера леверкузенцев Хаби Алонсо.
«У него есть способность передать все свои идеи, что является самым сложным. Он способен читать соперника и матчи, а также объяснить это вам. Я оказался у тренера высочайшего уровня. Я уверен, что он ознаменует собой эпоху. Не только из-за резульатов, но и из-за того, как он понимает игру. Он особенный тренер. Его ждет невероятное будущее», — цитирует Гримальдо AS.
41-летний испанец возглавляет «Байер» с октября прошлого года. После 10 туров команда с 28 очками лидирует в немецкой бундеслиге, опережая «Баварию» на два очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|10
|9
|1
|0
|30-10
|28
|
2
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|38-7
|26
|
3
|Штутгарт
|10
|7
|0
|3
|27-13
|21
|
4
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|20-15
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|10
|6
|2
|2
|25-9
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|0
|4
|22-19
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|5
|1
|15-9
|17
|
8
|Фрайбург
|10
|4
|2
|4
|13-19
|14
|
9
|Вольфсбург
|10
|4
|1
|5
|15-16
|13
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|19-22
|12
|
11
|Боруссия М
|10
|2
|4
|4
|19-23
|10
|
12
|Вердер
|10
|3
|1
|6
|16-20
|10
|
13
|Хайденхайм
|10
|3
|1
|6
|15-22
|10
|
14
|Бохум
|10
|1
|5
|4
|10-24
|8
|
15
|Дармштадт
|10
|2
|1
|7
|14-32
|7
|
16
|Унион Б
|10
|2
|0
|8
|11-22
|6
|
17
|Майнц
|10
|1
|3
|6
|11-24
|6
|
18
|Кельн
|10
|1
|2
|7
|8-22
|5
|10.11
|22:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|11.11
|17:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|- : -
|11.11
|17:30
|
Бавария – Хайденхайм
|- : -
|11.11
|17:30
|
Дармштадт – Майнц
|- : -
|11.11
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|11.11
|20:30
|
Бохум – Кельн
|- : -
|12.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|12.11
|19:30
|
Вердер – Айнтрахт Ф
|- : -
|12.11
|21:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|15
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1