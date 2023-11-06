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6 ноября, 23:42

Защитник «Байера» Гримальдо: «Хаби Алонсо ознаменует эпоху, у него невероятное будущее»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Байера» Алекс Гримальдо прокомментировал работу под руководством тренера леверкузенцев Хаби Алонсо.

«У него есть способность передать все свои идеи, что является самым сложным. Он способен читать соперника и матчи, а также объяснить это вам. Я оказался у тренера высочайшего уровня. Я уверен, что он ознаменует собой эпоху. Не только из-за резульатов, но и из-за того, как он понимает игру. Он особенный тренер. Его ждет невероятное будущее», — цитирует Гримальдо AS.

41-летний испанец возглавляет «Байер» с октября прошлого года. После 10 туров команда с 28 очками лидирует в немецкой бундеслиге, опережая «Баварию» на два очка.

Футбол
ФК Байер
Хаби Алонсо
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«Бавария» планирует в зимнее трансферное окно купить не меньше двух футболистов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 10 9 1 0 30-10 28
2
 Бавария 10 8 2 0 38-7 26
3
 Штутгарт 10 7 0 3 27-13 21
4
 Боруссия Д 10 6 3 1 20-15 21
5
 РБ Лейпциг 10 6 2 2 25-9 20
6
 Хоффенхайм 10 6 0 4 22-19 18
7
 Айнтрахт Ф 10 4 5 1 15-9 17
8
 Фрайбург 10 4 2 4 13-19 14
9
 Вольфсбург 10 4 1 5 15-16 13
10
 Аугсбург 10 3 3 4 19-22 12
11
 Боруссия М 10 2 4 4 19-23 10
12
 Вердер 10 3 1 6 16-20 10
13
 Хайденхайм 10 3 1 6 15-22 10
14
 Бохум 10 1 5 4 10-24 8
15
 Дармштадт 10 2 1 7 14-32 7
16
 Унион Б 10 2 0 8 11-22 6
17
 Майнц 10 1 3 6 11-24 6
18
 Кельн 10 1 2 7 8-22 5
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
10.11 22:30
Боруссия М – Вольфсбург
 - : -
11.11 17:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 - : -
11.11 17:30
Бавария – Хайденхайм
 - : -
11.11 17:30
Дармштадт – Майнц
 - : -
11.11 17:30
Штутгарт – Боруссия Д
 - : -
11.11 20:30
Бохум – Кельн
 - : -
12.11 17:30
Байер – Унион Б
 - : -
12.11 19:30
Вердер – Айнтрахт Ф
 - : -
12.11 21:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
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Гарри Кейн

Бавария

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Серу Гирасси

Штутгарт

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Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 8
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 9 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 3 1 1
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