«Бавария» планирует в зимнее трансферное окно купить не меньше двух футболистов
«Бавария» в зимнее трансферное окно планирует приобрести несколько футболистов, сообщил журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, клуб хочет купить как минимум двух игроков в январе. Позиции, которые собирается усилить «Бавария», пока не называются.
«Бавария» с 26 очками идет на втором месте в бундеслиге. «Боруссия» (21 очко) занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|10
|9
|1
|0
|30-10
|28
|
2
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|38-7
|26
|
3
|Штутгарт
|10
|7
|0
|3
|27-13
|21
|
4
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|20-15
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|10
|6
|2
|2
|25-9
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|0
|4
|22-19
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|5
|1
|15-9
|17
|
8
|Фрайбург
|10
|4
|2
|4
|13-19
|14
|
9
|Вольфсбург
|10
|4
|1
|5
|15-16
|13
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|19-22
|12
|
11
|Боруссия М
|10
|2
|4
|4
|19-23
|10
|
12
|Вердер
|10
|3
|1
|6
|16-20
|10
|
13
|Хайденхайм
|10
|3
|1
|6
|15-22
|10
|
14
|Бохум
|10
|1
|5
|4
|10-24
|8
|
15
|Дармштадт
|10
|2
|1
|7
|14-32
|7
|
16
|Унион Б
|10
|2
|0
|8
|11-22
|6
|
17
|Майнц
|10
|1
|3
|6
|11-24
|6
|
18
|Кельн
|10
|1
|2
|7
|8-22
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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9 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.11
|22:30
|
Дармштадт – Бохум
|1 : 2
|4.11
|17:30
|
Кельн – Аугсбург
|1 : 1
|4.11
|17:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|3 : 3
|4.11
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|2 : 3
|4.11
|17:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|2 : 0
|4.11
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|0 : 3
|4.11
|20:30
|
Боруссия Д – Бавария
|0 : 4
|5.11
|17:30
|
Вольфсбург – Вердер
|2 : 2
|5.11
|19:30
|
Хайденхайм – Штутгарт
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|15
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
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