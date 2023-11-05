«Бавария» планирует в зимнее трансферное окно купить не меньше двух футболистов

«Бавария» в зимнее трансферное окно планирует приобрести несколько футболистов, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб хочет купить как минимум двух игроков в январе. Позиции, которые собирается усилить «Бавария», пока не называются.

«Бавария» с 26 очками идет на втором месте в бундеслиге. «Боруссия» (21 очко) занимает четвертую строчку в турнирной таблице.