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5 ноября, 23:50

«Бавария» планирует в зимнее трансферное окно купить не меньше двух футболистов

Виктория Кравченко
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«Бавария» в зимнее трансферное окно планирует приобрести несколько футболистов, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб хочет купить как минимум двух игроков в январе. Позиции, которые собирается усилить «Бавария», пока не называются.

«Бавария» с 26 очками идет на втором месте в бундеслиге. «Боруссия» (21 очко) занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

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«Хайденхайм» прервал серию из трех поражений подряд, обыграв «Штутгарт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 10 9 1 0 30-10 28
2
 Бавария 10 8 2 0 38-7 26
3
 Штутгарт 10 7 0 3 27-13 21
4
 Боруссия Д 10 6 3 1 20-15 21
5
 РБ Лейпциг 10 6 2 2 25-9 20
6
 Хоффенхайм 10 6 0 4 22-19 18
7
 Айнтрахт Ф 10 4 5 1 15-9 17
8
 Фрайбург 10 4 2 4 13-19 14
9
 Вольфсбург 10 4 1 5 15-16 13
10
 Аугсбург 10 3 3 4 19-22 12
11
 Боруссия М 10 2 4 4 19-23 10
12
 Вердер 10 3 1 6 16-20 10
13
 Хайденхайм 10 3 1 6 15-22 10
14
 Бохум 10 1 5 4 10-24 8
15
 Дармштадт 10 2 1 7 14-32 7
16
 Унион Б 10 2 0 8 11-22 6
17
 Майнц 10 1 3 6 11-24 6
18
 Кельн 10 1 2 7 8-22 5
Результаты / календарь
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30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
3.11 22:30
Дармштадт – Бохум
 1 : 2
4.11 17:30
Кельн – Аугсбург
 1 : 1
4.11 17:30
Фрайбург – Боруссия М
 3 : 3
4.11 17:30
Хоффенхайм – Байер
 2 : 3
4.11 17:30
Майнц – РБ Лейпциг
 2 : 0
4.11 17:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 0 : 3
4.11 20:30
Боруссия Д – Бавария
 0 : 4
5.11 17:30
Вольфсбург – Вердер
 2 : 2
5.11 19:30
Хайденхайм – Штутгарт
 2 : 0
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 15
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 14
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 8
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 9 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 3 1 1
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