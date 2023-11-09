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Сегодня, 12:44

Форвард «Зальцбурга» Секу Койта планирует покинуть клуб в январе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Зальцбурга» Секу Койта рассматривает вариант с уходом из клуба в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, интерес к 23-летнему игроку проявляют франкфуртский «Айнтрахт», «Ланс» и «Штутгарт». Также футболистом интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Действующее соглашение Койта с «Зальцбургом» истекает в июне 2024 года, поэтому уход в январе считается лучшим решением.

В текущем сезоне форвард сыграл за клуб 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

ФК Ред Булл Зальцбург
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 И В Н П +/- О
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 Байер 10 9 1 0 30-10 28
2
 Бавария 10 8 2 0 38-7 26
3
 Штутгарт 10 7 0 3 27-13 21
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 Боруссия Д 10 6 3 1 20-15 21
5
 РБ Лейпциг 10 6 2 2 25-9 20
6
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 Айнтрахт Ф 10 4 5 1 15-9 17
8
 Фрайбург 10 4 2 4 13-19 14
9
 Вольфсбург 10 4 1 5 15-16 13
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 Боруссия М 10 2 4 4 19-23 10
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 Вердер 10 3 1 6 16-20 10
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 Хайденхайм 10 3 1 6 15-22 10
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 Дармштадт 10 2 1 7 14-32 7
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