Форвард «Зальцбурга» Секу Койта планирует покинуть клуб в январе
Форвард «Зальцбурга» Секу Койта рассматривает вариант с уходом из клуба в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, интерес к 23-летнему игроку проявляют франкфуртский «Айнтрахт», «Ланс» и «Штутгарт». Также футболистом интересуются клубы из Саудовской Аравии.
Действующее соглашение Койта с «Зальцбургом» истекает в июне 2024 года, поэтому уход в январе считается лучшим решением.
В текущем сезоне форвард сыграл за клуб 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|10
|9
|1
|0
|30-10
|28
|
2
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|38-7
|26
|
3
|Штутгарт
|10
|7
|0
|3
|27-13
|21
|
4
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|20-15
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|10
|6
|2
|2
|25-9
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|0
|4
|22-19
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|5
|1
|15-9
|17
|
8
|Фрайбург
|10
|4
|2
|4
|13-19
|14
|
9
|Вольфсбург
|10
|4
|1
|5
|15-16
|13
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|19-22
|12
|
11
|Боруссия М
|10
|2
|4
|4
|19-23
|10
|
12
|Вердер
|10
|3
|1
|6
|16-20
|10
|
13
|Хайденхайм
|10
|3
|1
|6
|15-22
|10
|
14
|Бохум
|10
|1
|5
|4
|10-24
|8
|
15
|Дармштадт
|10
|2
|1
|7
|14-32
|7
|
16
|Унион Б
|10
|2
|0
|8
|11-22
|6
|
17
|Майнц
|10
|1
|3
|6
|11-24
|6
|
18
|Кельн
|10
|1
|2
|7
|8-22
|5
|10.11
|22:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|11.11
|17:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|- : -
|11.11
|17:30
|
Бавария – Хайденхайм
|- : -
|11.11
|17:30
|
Дармштадт – Майнц
|- : -
|11.11
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|11.11
|20:30
|
Бохум – Кельн
|- : -
|12.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|12.11
|19:30
|
Вердер – Айнтрахт Ф
|- : -
|12.11
|21:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|15
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1