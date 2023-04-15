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Сегодня, 21:45

Де Лигт раскритиковал игру «Баварии» в матче с «Хоффенхаймом»: «Хуже уже не будет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт раскритиковал игру команды в матче 28-го тура бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Что вселяет надежду на ответный матч против «Манчестер Сити»? То, что хуже, чем сегодня, уже не будет. Мы играли без интенсивности, без энергии. Нам повезло, что результат остался 1:1. Сегодня все было недостаточно хорошо. Игра против «Манчестер Сити» была сложной для нас физически и психологически, но это не может быть оправданием. Если ты игрок «Баварии», ты должен играть хорошо и быть готовым каждые 3 дня.

Сегодня это было не так. Нам нужно проанализировать игру и восстановиться. Надеюсь, следующая игра против «Манчестера» придаст нам уверенности на последние недели сезона», — приводит слова де Лигта Bayern & Germany.

Ответный матч «Баварии» с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в среду, 19 апреля, на «Альянц Арене». В первом матче «Бавария» проиграла со счетом 0:3.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Хоффенхайм
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Неделя

«Айнтрахт» вничью сыграл с менхенгладбахской «Боруссией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 17 8 3 78-30 59
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 62-39 57
3
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
4
 Унион Б 27 15 6 6 42-30 51
5
 Фрайбург 27 13 8 6 39-36 47
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
7
 Айнтрахт Ф 28 11 9 8 49-41 42
8
 Майнц 28 11 9 8 46-39 42
9
 Вольфсбург 27 10 9 8 46-36 39
10
 Боруссия М 28 9 9 10 43-45 36
11
 Кельн 28 7 11 10 37-46 32
12
 Вердер 27 9 5 13 42-52 32
13
 Хоффенхайм 28 8 5 15 38-47 29
14
 Аугсбург 28 8 5 15 37-53 29
15
 Бохум 27 8 2 17 30-60 26
16
 Штутгарт 28 5 9 14 35-50 24
17
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
18
 Герта 28 5 7 16 33-55 22
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14.04 21:30
Шальке – Герта
 5 : 2
15.04 16:30
Бавария – Хоффенхайм
 1 : 1
15.04 16:30
Кельн – Майнц
 1 : 1
15.04 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 3 : 2
15.04 16:30
Штутгарт – Боруссия Д
 3 : 3
15.04 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 1 : 1
16.04 16:30
Вердер – Фрайбург
 - : -
16.04 18:30
Унион Б – Бохум
 - : -
16.04 20:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 23 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 25 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
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