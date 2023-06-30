Полузащитник Забитцер возвращается в «Баварию»

Полузащитник Марсель Забитцер возвращается в «Баварию» в связи с истечением срока его аренды, сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Забитцер выступал в сезоне-2022/23 за «МЮ» на правах аренды из «Баварии».

Ранее сообщалось, что игроком интересуются в «Роме».

Он провел за клуб 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.