«Бавария» объявила об уходе Канселу и Блинда

«Бавария» объявила об уходе двух защитников — Жоау Канселу и Дэйли Блинда.

Клуб решил не выкупать у «Манчестер Сити» контракт 29-летнего португальца. В этом сезоне на его счету 21 матч за мюнхенцев, в которых он забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

У 33-летнего нидерландца Блинда завершился контракт, который был рассчитан на полгода. В 24 матчах за «Баварию» он отдал 2 результативные передачи.