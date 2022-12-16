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Сегодня, 18:04

Полузащитник «Айнтрахта» Камада может перейти в «Барселону»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Барселона» интересуется полузащитником «Айнтрахта» и сборной Японии Даити Камадой, сообщает Frankfurter Rundschau.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает возможность подписания игрока на правах свободного агента. Действующее соглашение японца с немецкой командой истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Камада провел за «Айнтрахт» 22 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

Сборная Японии по футболу
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
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 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
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15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
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 - : -
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Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
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Кристофер Нкунку

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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

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 7
Доминик Собослои

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РБ Лейпциг

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И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

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