Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 20:29

Юлиан Нагельсманн: «Баварии» повезло не пропустить в нескольких ситуациях»

Евгений Петров
Корреспондент

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Кельном» (4:0) в 19-м туре чемпионата Германии.

«Было важно набрать три очка после нашего поражения на прошлой неделе и вчерашней победы «Боруссии», — цитирует специалиста Bayern & Germany. — Мы хорошо контролировали мяч и доминировали, но нам повезло не пропустить в нескольких ситуациях. Для нас было важно забить так много голов и одержать победу».

Хет-трик в составе победителей сделал Роберт Левандовски. Также отличился Корентен Толиссо.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
15 янв, 17:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
0:4
Бавария
Голы
Левандовски, 9 (0:1), Толиссо, 25 (0:2), Левандовски, 62 (0:3), Левандовски, 74 (0:4)
Кельн
Швебе Шмиц (Эхизибуэ, 80 ) Хюберс Килиан Озджан Хектор Дуда (Любичич, 58 ) Шауб (Тильманн, 57 ) Кайнц Ут (Андерссон, 73 ) Модест (Шиндлер, 73 )
Бавария
Нойер Зюле Павар Киммих Забитцер (Ричардс, 75) Рока (Ваннер, 83) Толиссо (Ньянзу, 75) Мусиала (Сане, 60) Гнабри Левандовски Мюллер (Тильман, 83)
Предупреждения
Килиан 9  - 
Судьи
Вельц

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Футбол
ФК Бавария
ФК Кельн
Юлиан Нагельсманн
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Его игра обернется гражданскими беспорядками». Джокович — снова в отеле с нелегальными мигрантами
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бундеслига: «Бавария» разгромила «Кельн», «Боруссия» М — «Байер» и другие матчи 19-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 1 3 61-18 46
2
 Боруссия Д 19 13 1 5 49-29 40
3
 РБ Лейпциг 19 8 4 7 36-23 28
4
 Байер 18 8 5 5 42-30 29
5
 Хоффенхайм 19 9 4 6 39-29 31
6
 Фрайбург 19 8 6 5 31-23 30
7
 Майнц 19 8 3 8 27-21 27
8
 Унион Б 19 8 7 4 27-24 31
9
 Айнтрахт Ф 18 7 6 5 29-27 27
10
 Кельн 19 7 7 5 30-32 28
11
 Арминия 18 3 8 7 16-24 17
12
 Боруссия М 18 6 4 8 24-33 22
13
 Бохум 19 7 2 10 17-27 23
14
 Штутгарт 19 4 6 9 22-33 18
15
 Аугсбург 18 4 6 8 18-29 18
16
 Вольфсбург 19 6 3 10 17-30 21
17
 Герта 19 6 4 9 21-38 22
18
 Гр. Фюрт 18 1 3 14 13-49 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.01 22:30
Боруссия Д – Фрайбург
 5 : 1
15.01 17:30
Вольфсбург – Герта
 0 : 0
15.01 17:30
Кельн – Бавария
 0 : 4
15.01 17:30
Майнц – Бохум
 1 : 0
15.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 2 : 1
15.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 0 : 2
15.01 20:30
Боруссия М – Байер
 - : -
16.01 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
16.01 19:30
Арминия – Гр. Фюрт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 15
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 8
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 14 1 3
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости