Юлиан Нагельсманн: «Баварии» повезло не пропустить в нескольких ситуациях»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Кельном» (4:0) в 19-м туре чемпионата Германии.

«Было важно набрать три очка после нашего поражения на прошлой неделе и вчерашней победы «Боруссии», — цитирует специалиста Bayern & Germany. — Мы хорошо контролировали мяч и доминировали, но нам повезло не пропустить в нескольких ситуациях. Для нас было важно забить так много голов и одержать победу».

Хет-трик в составе победителей сделал Роберт Левандовски. Также отличился Корентен Толиссо.