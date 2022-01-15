Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:32

«Лейпциг» одержал победу над «Штутгартом», «Вольфсбург» и «Герта» сыграли вничью

Анна Горшкова
Корреспондент

«Лейпциг» одержал победу над «Штутгартом» со счетом 2:0 в матче 19-го тура чемпионата Германии.

Забитыми голами отметились Андре Силва и Кристофер Нкунку.

Команда под руководством Доменико Тедеско набрала 28 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

15.01.2022 | Штутгарт — РБ Лейпциг

В другом матче берлинский «Унион» обыграл «Хоффенхайм» со счетом 2:1. Хозяева набрали 31 очко и поднялись на четвертое место в чемпионате Германии.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
15 янв, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
2:1
Хоффенхайм
Голы
Баумгартль, 16 (0:1), Фогльзаммер, 22 (1:1), Премель, 73 (2:1)
Унион Б
Луте Очипка (Рюерсон, 89 ) Баумгартль Триммель Кнохе Хайнц (Еккель, 79 ) Озтунали (Беккер, 65 ) Хедира Премель Фогльзаммер (Харагути, 79 ) Крузе (Беренс, 89 )
Хоффенхайм
Бауманн Раум Фогт Акпогума (Рюттер, 59) Ричардс Пош (Штиллер, 89) Гайгер (Руди, 89) Баумгартнер Бебу Даббур (Брун Ларсен, 72) Крамарич
Предупреждения
Акпогума 28, Даббур 45, Гайгер 85
Судьи
Петерсен

«Вольфсбург» и «Герта» сыграли матч вничью. Игра завершилась со счетом 0:0.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
15 янв, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
0:0
Герта
Вольфсбург
Кастелс Борнау Лакруа Руссийон Баку Брукс Арнольд Герхардт (Нмеча, 79 ) Вальдшмидт (Вранкс, 63 ) Вегхорст Штеффен (Лукебакио, 63 )
Герта
Шволов Штарк Клюнтер Миттельштедт Торунарига Дарида Эккеленкамп (Боята, 87) Аскасибар (Тузар, 90+3) Маолида (Зельке, 78) Бельфодиль Рихтер
Предупреждения
Штеффен 39  -  Клюнтер 57
Судьи
Хартманн

«Майнц 05» обыграл «Бохум» с минимальным счетом (1:0). Единственный гол забил Джерри Сен Жюст.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
15 янв, 17:30. Opel Arena (Майнц)
Майнц
1:0
Бохум
Голы
Сен Жюст, 48 (1:0)
Нереализованный пенальти
Польтер 32
Майнц
Центнер Мартин (Лукоки, 90+4 ) Сен Жюст Белль Ниакате Видмер Штах Ли Джэ Сон (Штегер, 80 ) Баррейро Онисиво (Боэтиус, 90+4 ) Буркардт (Небель, 81 )
Бохум
Риманн Гамбоа Стафилидис Лайч Белла-Котчап Лосийя Пантович (Блум, 61) Левен (Бокхорн, 80) Асано (Реджбецай, 62) Антви-Аджей (Локадиа, 80) Польтер
Предупреждения
Штах 55, Штегер 85, Небель 86  -  Белла-Котчап 70, Гамбоа 76, Реджбецай 90
Судьи
Вилленборг

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Унион Берлин
ФК Вольфсбург
ФК Герта
ФК Лейпциг
ФК Майнц
ФК Хоффенхайм
ФК Штутгарт
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Его игра обернется гражданскими беспорядками». Джокович — снова в отеле с нелегальными мигрантами
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хет-трик Левандовски принес «Баварии» победу над «Кельном»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 1 3 61-18 46
2
 Боруссия Д 19 13 1 5 49-29 40
3
 РБ Лейпциг 19 8 4 7 36-23 28
4
 Байер 18 8 5 5 42-30 29
5
 Хоффенхайм 19 9 4 6 39-29 31
6
 Фрайбург 19 8 6 5 31-23 30
7
 Майнц 19 8 3 8 27-21 27
8
 Унион Б 19 8 7 4 27-24 31
9
 Айнтрахт Ф 18 7 6 5 29-27 27
10
 Кельн 19 7 7 5 30-32 28
11
 Арминия 18 3 8 7 16-24 17
12
 Боруссия М 18 6 4 8 24-33 22
13
 Бохум 19 7 2 10 17-27 23
14
 Штутгарт 19 4 6 9 22-33 18
15
 Аугсбург 18 4 6 8 18-29 18
16
 Вольфсбург 19 6 3 10 17-30 21
17
 Герта 19 6 4 9 21-38 22
18
 Гр. Фюрт 18 1 3 14 13-49 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.01 22:30
Боруссия Д – Фрайбург
 5 : 1
15.01 17:30
Вольфсбург – Герта
 0 : 0
15.01 17:30
Кельн – Бавария
 0 : 4
15.01 17:30
Майнц – Бохум
 1 : 0
15.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 2 : 1
15.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 0 : 2
15.01 20:30
Боруссия М – Байер
 - : -
16.01 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
16.01 19:30
Арминия – Гр. Фюрт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 15
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 8
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 14 1 3
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости