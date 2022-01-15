«Лейпциг» одержал победу над «Штутгартом», «Вольфсбург» и «Герта» сыграли вничью

«Лейпциг» одержал победу над «Штутгартом» со счетом 2:0 в матче 19-го тура чемпионата Германии.

Забитыми голами отметились Андре Силва и Кристофер Нкунку.

Команда под руководством Доменико Тедеско набрала 28 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

В другом матче берлинский «Унион» обыграл «Хоффенхайм» со счетом 2:1. Хозяева набрали 31 очко и поднялись на четвертое место в чемпионате Германии.

«Вольфсбург» и «Герта» сыграли матч вничью. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Майнц 05» обыграл «Бохум» с минимальным счетом (1:0). Единственный гол забил Джерри Сен Жюст.