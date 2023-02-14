Йозуа Киммих рассказал, какие цели ставит для себя перед матчами

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» рассказал о своих задачах на поле.

«Моя цель: быть рядом со всеми одновременно, чтобы устанавливать связь между линиями. Конечно, когда начинается игра, я хочу быстро завладеть мячом. Но для меня также очень важно получить представление о том, как играет соперник. Я всегда стараюсь найти правильные передачи, зоны для ударов, снова и снова...» — цитирует Киммиха Get French Football News со ссылкой на France Football.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится сегодня, 14 февраля. Начало — в 23.00 мск.