Маттеус: «Бавария» пройдет «ПСЖ» и пробьется в четвертьфинал Лиги чемпионов»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус считает, что мюнхенцы переиграют «ПСЖ» в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов и смогут выйти в четвертьфинал турнира.

«Бавария» пройдет «ПСЖ» и пробьется в четвертьфинал Лиги чемпионов. Месси, Неймар и их партнеры по команде выбыли из Кубка Франции после поражения от ненавистных соперников из «Марселя». В чемпионате проигран важный матч с «Монако». Кроме того, появляются разговоры вокруг Неймара, Мбаппе травмирован. По сравнению с ними «Бавария» на вершине. «ПСЖ» может сиять, но они также постоянно разваливаются. Я думаю, что «Бавария» более сильна, компактна, быстра и голодна», — написал Маттеус в своей колонке для Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Лионель Месси, а также полузащитник парижан Марко Верратти смогут сыграть против «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч «ПСЖ» — «Бавария» в 1/8 финала ЛЧ состоится 14 февраля в Париже, начало — 23.00 мск. Ответная встреча пройдет 8 марта в Мюнхене.