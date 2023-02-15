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Сегодня, 14:51

Канселу: «Я благодарен Гвардиоле и «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Жоау Канселу поблагодарил «Манчестер Сити» и тренера Хосепа Гвардиолу за вклад в свое развитие.

«Я не имею ничего против «Манчестер Сити». Я очень благодарен клубу и Гвардиоле, но мне нужно было сделать шаг, чтобы выйти на желаемый уровень. Мне нравятся новые возможности», — цитирует Канселу City Xtra.

Португальский защитник выступает за «Баварию» на правах аренды до конца сезона. У немецкой команды есть право выкупа Канселу за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Также 28-летний защитник уже успел отметиться первой голевой передачей в бундеслиге и помог «Баварии» одержать выездную победу над «Вольфсбургом» (4:2).

Мюнхенская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 43 очка в 20 матчах.

Жоау Канселу
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Бундеслига
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 12 7 1 59-18 43
2
 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
4
 Фрайбург 20 11 4 5 32-31 37
5
 РБ Лейпциг 20 10 6 4 40-26 36
6
 Айнтрахт Ф 20 10 5 5 40-29 35
7
 Вольфсбург 20 8 6 6 38-26 30
8
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
9
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
10
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
11
 Боруссия М 20 7 5 8 35-33 26
12
 Кельн 20 6 8 6 32-31 26
13
 Аугсбург 20 6 3 11 25-36 21
14
 Бохум 20 6 1 13 24-49 19
15
 Хоффенхайм 20 5 4 11 29-39 19
16
 Герта 20 4 5 11 24-36 17
17
 Штутгарт 20 3 7 10 23-36 16
18
 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
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17.02 22:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 - : -
18.02 17:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
18.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 - : -
18.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 - : -
18.02 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
18.02 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
19.02 17:30
Унион Б – Шальке
 - : -
19.02 19:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
19.02 21:30
Байер – Майнц
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

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Вердер

 18 1 5
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Шальке-04

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Александр Хак

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Майнц

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