Канселу: «Я благодарен Гвардиоле и «Манчестер Сити»

Защитник «Баварии» Жоау Канселу поблагодарил «Манчестер Сити» и тренера Хосепа Гвардиолу за вклад в свое развитие.

«Я не имею ничего против «Манчестер Сити». Я очень благодарен клубу и Гвардиоле, но мне нужно было сделать шаг, чтобы выйти на желаемый уровень. Мне нравятся новые возможности», — цитирует Канселу City Xtra.

Португальский защитник выступает за «Баварию» на правах аренды до конца сезона. У немецкой команды есть право выкупа Канселу за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Также 28-летний защитник уже успел отметиться первой голевой передачей в бундеслиге и помог «Баварии» одержать выездную победу над «Вольфсбургом» (4:2).

Мюнхенская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 43 очка в 20 матчах.