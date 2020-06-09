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Новости   //    Футбол   //    Германия

Чемпионат Германии, 31-й тур: трансляции всех матчей

10:00
«Боруссия» в гостях сыграет с «Фортуной». Фото twitter.com/BVB
«Боруссия» в гостях сыграет с «Фортуной». Фото twitter.com/BVB

В пятницу, 12 июня, стартует 31-й тур чемпионата Германии.

Пятница, 12 июня

«Хоффенхайм» — «Лейпциг»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 21.30

Хоффенхайм — РБ Лейпциг

Суббота, 13 июня

«Вольфсбург» — «Фрайбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Вольфсбург — Фрайбург

«Фортуна» — «Боруссия» Д
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Фортуна Д — Боруссия Д

«Герта» — «Айнтрахт»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Герта — Айнтрахт Ф

«Кельн» — «Унион»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Кельн — Унион Б

«Падерборн» — «Вердер»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Падерборн — Вердер

«Бавария» — «Боруссия» М
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.30

Бавария — Боруссия М

Воскресенье, 14 июня

«Майнц» — «Аугсбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Майнц — Аугсбург

«Шальке» — «Байер»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Шальке-04 — Байер

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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