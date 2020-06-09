Чемпионат Германии, 31-й тур: трансляции всех матчей
В пятницу, 12 июня, стартует 31-й тур чемпионата Германии.
Пятница, 12 июня
«Хоффенхайм» — «Лейпциг»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 21.30
Суббота, 13 июня
«Вольфсбург» — «Фрайбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Фортуна» — «Боруссия» Д
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Герта» — «Айнтрахт»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Кельн» — «Унион»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Падерборн» — «Вердер»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Бавария» — «Боруссия» М
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.30
Воскресенье, 14 июня
«Майнц» — «Аугсбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Шальке» — «Байер»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00